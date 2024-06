La Corte di Assise di Agrigento, presieduta dal giudice Wilma Angela Mazzara, ha revocato la misura cautelare della custodia in carcere, disponendo l’applicazione dei domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico nei confronti di Luigi Lalomia, 77 anni, tabaccaio in pensione di Canicattì, alcuni giorni fa, condannato a 14 anni e 6 mesi di reclusione.

Ha ammazzato Mario Vincenzo Lauricella, meccanico sessantenne, al culmine di una lite scaturita per le nozze in programma tra i figli mai del tutto digerite. L’imputato era accusato anche del tentato omicidio della nuora. I giudici hanno escluso l’aggravante della premeditazione e concedendo le attenuanti generiche hanno riqualificato i reati in omicidio preterintenzionale per quanto riguarda la morte di Lauricella, e lesioni personali gravi per quanto riguarda la figlia.

I giudici, dopo la condanna, hanno accolto l’istanza dell’avvocato Calogero Meli che, ritenendo affievolite le esigenze cautelari, aveva chiesto la scarcerazione. Richiesta che è stata accolta alla luce della recente condanna, del periodo di tre anni trascorso in carcere e delle condizioni di salute e dell’età avanzata del 77enne. Alla base della tragica vicenda, un matrimonio programmato tra il figlio di Lalomia e la figlia della vittima.

Il 30 maggio del 2021, a margine dell’ennesima discussione, la situazione degenerò. Il pensionato ha preso a bastonate, investito con un furgone e ucciso il consuocero per dei contrasti legati al futuro matrimonio dei loro figli. E prima dell’omicidio avrebbe tentato di impedire le nozze con insulti e minacce e ha provato a travolgere anche la futura nuora che sarebbe stata salvata proprio da un gesto eroico del padre che, vedendo l’auto piombargli contro, l’avrebbe spintonata via evitando che anche lei venisse schiacciata contro un muro.