Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha assolto l’architetto Salvatore Di Vincenzo, capo dell’Ufficio tecnico di Palma di Montechiaro, finito a processo con l’accusa di falso in atto pubblico. Il procuratore aggiunto Salvatore Vella, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna del dirigente a dieci mesi di reclusione.

Il giudice, invece, accogliendo la tesi del difensore dell’imputato, ha disposto l’assoluzione per non aver commesso il fatto. La vicenda risale al 2019 e riguarda la pubblicazione di alcune gare d’appalto sull’albo pretorio del Comune di Palma di Montechiaro. La procura di Agrigento sosteneva che quegli avvisi non fossero stati pubblicati come prevede la legge. Il processo si è celebrato col rito abbreviato condizionato all’audizione del dirigente del Centro Elaborazione Dati.

Il testimone ha riferito che, effettivamente, le pubblicazioni erano state correttamente inserite nell’albo pretorio.