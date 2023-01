Ha insultato e percosso la moglie: denunciato per maltrattamenti

Ha minacciato, insultato e malmenato la moglie. E’ accaduto a Licata, e protagonista è una coppia di coniugi, lui trentacinquenne e lei trentenne, in fase di separazione. Qualche giorno fa sono accorsi i poliziotti del Commissariato cittadino, coordinato dal vice questore Cesare Castelli, e l’intervento degli agenti ha evitato che l’uomo tornasse a mettere le mani addosso alla donna.

La vittima non ce l’ha fatta più ed ha raccontato tutto alla polizia. Gli investigatori hanno immediatamente attivato la procedura del “codice rosso”, che mira a tutelare e proteggere la donna vittima di violenza Il trentacinquenne licatese è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.