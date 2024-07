La macchina dei soccorsi, coordinata dal direttore della centrale operativa del 118 di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, Giuseppe Misuraca (nella foto), anche per la seconda domenica di festa in onore di San Calogero, ha funzionato alla perfezione, la. Sono stati complessivamente 16 gli interventi effettuati dal personale medico ed infermieristico prima e durante la processione del Santo per le vie del centro storico della città.

Due pazienti, uno con una ferita alla testa e l’altro con difficoltà respiratorie e dolori al torace, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, per essere sottoposti a cure e visite più approfondite. Tutti gli altri invece sono stati trattati direttamente sul posto.

Tra le persone soccorse anche un giovane portatore del Santo che avrebbe sbattuto la testa contro un tubo in metallo durante la processione diurna in via Atenea, dalle parti della scalinata della Chiesa dell’Immacolata. Nella calca la vara con il Santo sarebbe finita contro una parete e il portatore avrebbe sbattuto il capo contro il tubo.