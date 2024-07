Furto su auto nella località agrigentina di Punta Bianca. Una coppia di turisti, di ritorno dal mare, ha trovato l’auto danneggiata e svaligiata. Sono stati portati via circa 300 euro in contanti, uno zainetto e altri oggetti. Ai due turisti, dopo l’amara scoperta, non è rimasto altro da fare che comporre il 112 e a Punta Bianca si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della questura. Gli agenti hanno raccolto la denuncia, a carico di ignoti, e avviato le indagini per provare a risalire ai responsabili.