La Procura di Sciacca ha disposto nuovi accertamenti irripetibili nell’appartamento in piazza Bellini, a Cianciana, dove il 23 maggio scorso un meccanico 34enne del posto, Daniele Alba, ha accoltellato la moglie 32enne e i figli di 6 e 3 anni. I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Brunella Fava, titolare del fascicolo, passeranno al setaccio i luoghi del triplice tentato omicidio in cerca di tracce.

Gli accertamenti serviranno a ricostruire in maniera dettagliata i fatti che sono ormai noti. La donna, dopo un ricovero all’ospedale di Ribera, è stata dimessa e sta bene. Il bambino ha subito due interventi chirurgici e adesso ha lasciato il reparto di Rianimazione. La bimba invece è stata sottoposta negli scorsi giorni ad una operazione. Le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma la prognosi non è stata ancora sciolta.