Il tempo della salvezza, si sa, è finito ma non quello della voglia di fare bene, fino alla fine. La Fortitudo Moncada Agrigento lo ha dimostrato domenica scorsa contro la Luiss Roma e i ragazzi di Damiano Pilot hanno tutte le intenzioni di dimostrare la stessa caparbietà anche nella sfida di domani, mercoledì 5 giugno, per onorare il campionato, nonostante la matematica retrocessione. Palla a due alle 20:30. Si va a Latina per il match contro la Benacquista, al Palasport Cisterna di Latina, la Fortitudo Agrigento, in occasione della nona giornata della Fase Salvezza, ci metterà anima e cuore: “La partita di domani sarà molto simile a quella di domenica- commenta coach Pilot- entrambe non abbiamo più nulla da perdere ma dobbiamo mostrarci ancora attenti a quello che facciamo. Lo spirito visto domenica è quello giusto, avevo chiesto ai ragazzi di onore il campionato e lo stanno facendo nel migliore dei modi. L’impatto di tutti è stato positivo ed il messaggio è arrivato ai giocatori e allo staff. Finire bene ci mette su un piano diverso. Vedere una squadra che una settimana fa ha finito il suo percorso e vederla scendere in campo con questo spirito significa che ha dei valori sani e non avevo dubbi, dobbiamo continuare così.”