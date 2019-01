Guido in stato di ebbrezza, polizia sanziona due persone

Nel corso del fine settimana la polizia, ha sanzionato ad Agrigento 2 conducenti per guida in stato di ebbrezza alcolica.

In particolare, un conducente, di anni 25, residente a Favara, veniva deferito alla locale Procura della Repubblica, con un valore di 1,10 g/l, mentre un altro, di anni 33, residente a Raffadali, veniva sanzionato amministrativamente, con un valore di 0,78 g/l.