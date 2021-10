Guidava senza patente scooter mai immatricolato: multato 10mila euro

Alla guida di un ciclomotore privo della carta di circolazione, senza aver mai conseguito la patente, e con il mezzo sprovvisto di assicurazione. Per le tante infrazioni e violazioni al codice della Strade, commesse in un colpo solo, un ventitreenne di Palma di Montechiaro, è stato multato per complessivi 10.000 euro.

Tutto quanto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, dei poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, nel corso fine settimana. Gli agenti hanno proceduto al controllo di un ciclomotore, condotto dal giovane palmese.

Alla richiesta di esibire la patente di guida, il centauro ha dichiarato di non averla mai conseguita, e di non avere il certificato assicurativo, poiché il ciclomotore non era mai stato coperto dalla polizza di responsabilità civile.

Dagli ulteriori controlli è emerso, inoltre, che il motoveicolo era privo di carta di circolazione, poiché non era stato mai immatricolato, ed era munito di una targa non corrispondente al mezzo, in quanto era riconducibile ad un altro ciclomotore.

All’uomo sono state elevate sanzioni per 10mila euro. Ad esito delle operazioni il ciclomotore è stato posto sotto sequestro, e fermo amministrativo.polziia