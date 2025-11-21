Alla guida di un ciclomotore, Piaggio Liberty 125, ubriaco e senza patente, è finito contro la parte posteriore di una autovettura in marcia. A finire nei guai un trentottenne, residente a Favara. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Dai controlli è risultato senza il documento di guida, poiché mai conseguito, e il mezzo a due ruote privo di assicurazione e revisione. Quindi sono scattate sanzioni per circa 7.000 euro e il sequestro del ciclomotore. L’incidente stradale si è verificato ieri notte, nei pressi di viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè.

Automobilista e centauro hanno riportato lievissimi traumi e nessuno dei due ha fatto ricorso alle cure ospedaliere. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento per i rilievi. Per il 37enne l’esito dell’alcool – test è stato positivo. L’indagato aveva un tasso alcolemico quattro volte il limite di legge consentito.

