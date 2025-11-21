Favara tra le eccellenze dolciarie: Marrone nella guida 2026 del Gambero Rosso

FAVARA (AG) – La pasticceria Marrone di Favara entra a pieno titolo nella nuova edizione 2026 della guida “Pasticceri & Pasticcerie” del Gambero Rosso, una delle più autorevoli pubblicazioni nazionali dedicate al mondo dolciario. Il locale guidato da Luciano Marrone conquista un punteggio complessivo di 80/100, ottenendo riconoscimenti per qualità della pasticceria (66 punti), cura del servizio (7) e ambiente (7).

Una conferma importante per un’attività artigianale che, nel giro di pochi anni, ha saputo distinguersi per innovazione, tecnica e attenzione alla tradizione. Marrone è già noto al pubblico per il successo del cannolo artigianale, del maritozzo alla romana e delle granite alla messinese, ma anche per la produzione di grandi lievitati come il panettone Sacher al cioccolato e albicocche.

«Sono conferme e riconoscimenti che apprezziamo, perché ci danno la dimensione di quello che siamo e dove vorremmo arrivare. Questi giudizi ci spronano a fare sempre meglio e portare novità – spiega Luciano Marrone – Ricordo che l’estate scorsa abbiamo investito sulle granite messinesi accompagnate da brioche con tuppo e panna, adesso siamo sui panettoni artigianali con diverse varianti. Vi invitiamo a venirli a provare perché siamo certi che ne rimarrete colpiti.»

La guida descrive il laboratorio come una realtà giovane e vivace, capace di fondere la pasticceria siciliana con suggestioni d’oltralpe. Ampia l’offerta che spazia dai cornetti al lievito madre ai flat croissant, passando per dolci moderni e preparazioni stagionali. Non mancano proposte dedicate a vegani e intolleranti, come i cornetti senza farina.

Questa presenza nella guida Gambero Rosso conferma Marrone tra le eccellenze dolciarie siciliane e valorizza ancora una volta Favara come fucina di talenti e territorio in fermento creativo, nel cuore dell’Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

