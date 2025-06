Alla guida ubriaca ha rischiato di causare un incidente stradale, e quando è stata fermata ha creato il caos. Prima ha minacciato gli uomini in divisa, poi li ha aggrediti fisicamente. Una quarantenne, residente a Cianciana, è stata bloccata, identificata e denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza, lesioni personali, violenza, resistenza e minaccia a Pubblico ufficiale.

Uno dei militari dell’Arma ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Guarirà in pochi giorni. È accaduto nei pressi di piazza Progresso a Raffadali dove, appunto, i carabinieri della Stazione di Raffadali e della sezione Radiomobile di Agrigento, hanno notato una donna al volante di una Lancia Y dall’andatura incerta e l’hanno subito fermata.

Sottoposta all’esame dell’alcol test e avuta la conferma che la quarantenne era ubriaca, i militari l’hanno subito informata che avrebbero dovuto procedere alla sospensione della patente di guida e al sequestro dell’utilitaria. Ed è proprio in quel momento che sarebbe scoppiato il parapiglia.

