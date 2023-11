Guida MICHELIN Italia 2024: Il Firmamento Gastronomico Si Espande con 395 Stelle”

La Guida MICHELIN Italia 2024 ha svelato una serie di record nell’ambito della ristorazione, annunciando il raggiungimento di un nuovo picco di eccellenza culinaria. L’evento eccezionale, presentato da Federica Fontana nella rinomata Franciacorta, ha accolto oltre 500 invitati, tra cui ristoratori, professionisti e studenti provenienti da tutta Italia. Tra questi non poteva mancare il ristorane La Madia di Pino Cuttaia che mantiene le due Stelle Michelin. Elogi e conferme

Un Firmamento di Eccellenza Culminato in 395 Stelle

L’Italia può ora vantare 395 ristoranti stellati, un numero senza precedenti che sottolinea la vivacità e la ricchezza della sua scena gastronomica. Tra le novità, si evidenziano 13 ristoranti con la prestigiosa “Stella Verde”, simbolo di impegno e sostenibilità nell’ambito culinario.

Tre Stelle MICHELIN: Nuove Eccellenze nel Firmamento Gastronomico

Due nuovi ristoranti hanno conquistato la massima distinzione, raggiungendo le tre Stelle MICHELIN. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico continua a incarnare il concetto di “cook the mountain”, presentando piatti che esprimono l’autenticità delle montagne circostanti. Il risotto con robiola e tuorlo d’uovo grattugiato è solo un esempio della genialità culinaria di questo luogo.

Quattro Passi a Nerano, Napoli, con il giovane chef Fabrizio Mellino ai comandi, si distingue per la sua raffinatezza e sensibilità nella cucina campana e mediterranea. Piatti come le linguine alla Nerano e l’agnello Laticauda hanno catturato l’attenzione degli ispettori, confermando l’elevata maestria culinaria.

Due Stelle per Cinque Nuovi Ristoranti: La Deviazione Merita l’Esperienza

Cinque nuovi ristoranti hanno ricevuto due Stelle MICHELIN, tra cui il sorprendente Verso a Milano, che, nonostante la sua giovane età, offre una cucina inclusiva e aperta che riflette l’esperienza dei fratelli Capitaneo. La loro animella con ricci di mare è stata un’autentica sorpresa sensoriale.

Una Stella per 26 Nuovi Ristoranti: Un Mondo di Gusti da Esplorare

Il firmamento culinario si è arricchito di 26 nuove stelle, rappresentanti una vasta gamma di esperienze culinarie in tutta Italia. Dal Bluh Furore in Costiera Amalfitana alla La Magnolia a Forte dei Marmi, questi ristoranti offrono un viaggio attraverso i sapori regionali e creativi.

Un’Edizione di Record

Questa edizione della Guida MICHELIN Italia è caratterizzata dai record: con 1986 ristoranti selezionati, la ristorazione italiana dimostra un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, promuovendo esperienze culinarie straordinarie e convivialità. Per maggiori dettagli e per scoprire le nuove eccellenze culinarie, l’app e il sito web della Guida MICHELIN sono disponibili per tutti gli appassionati di alta cucina a partire dal 14 novembre.