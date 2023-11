Agrigento insieme alla ASD Futsal Academy Canicattì, ha dato inizio agli eventi preparatori della Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada di domenica prossima 19 Novembre quando alle ore 11 presso la Basilica dell’Immacolata in Via San Francesco in Agrigento, verrà celebrata dal Vescovo Alessandro Damiano insieme ai Parroci Montana Lampo Gerlando e Saverio Petitteri, una S.Messa in memoria di tutte le Vittime della Strada. I protagonisti principali dell’evento di lunedì scorso presso la Palestra M.Mura di Canicatti impegnati in campo giocando con lo sport e la prevenzione stradale, sono stati I bambini della Scuola Calcio A.S.D. FUTSAL ACADEMY CANICATTÌ, la cui responsabile del settore giovanile è l’allenatrice uefa C Taisia Di Stefano e la collaboratrice Veronica Vassallo. Il 17 novembre è previsto l’evento “Alcol, droghe e guida dei veicoli” organizzato da ACI Agrigento dal Presidente Salvatore Bellanca e dal direttore e funzionario Aci responsabile di struttura sulla prevenzione stradale dott.ssa Giuseppina Danile, presso l’Istituto Amato Vetrano di Sciacca, dirigente scolastico Nellina Librici, durante il quale saranno coinvolti alla sensibilizzazione sulla prevenzione stradale gli alunni dell’istituto con la partecipazione di: psichiatra dott.Falco ex responsabile Sert di Ribera che argomentera’ sugli effetti delle droghe e dell’alcol e per conto dell’ AIFVS APS AGRIGENTO, la responsabile Carmelina Nobile mamma di Giuseppe Di Stefano e Irene Lucia Alba mamma di Antonio Cinquemani, entrambi ragazzi Vittime della strada. Perché il Ricordo delle Vittime della strada e il dolore dei Superstiti diventino atti concreti per dare luce alla strage stradale, si invitano tutti i cittadini a partecipare