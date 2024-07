Riscontrato un guasto sulla condotta “Voltano”, in contrada Consolida, nel comune di Agrigento. Per consentire l’esecuzione dei necessari lavori di riparazione, verrà sospesa la fornitura idrica nelle zone sotto indicate: nel comune di Agrigento (Quartieri San Michele e Fontanelle); nel presidio ospedaliero di Agrigento e alle utenze Voltano.

“Si rappresenta che – si legge in una nota di Aica -, conclusi i lavori di riparazione del guasto sopra menzionato sarà possibile ripristinare l’ordinaria fornitura idrica, ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici”.