Le guardie particolari giurate della metronotte d’Italia di Agrigento, la notte tra mercoledì e giovedì, hanno sventato un furto di gasolio dai mezzi del cantiere per la costruzione del nuovo ponte tra Milena e Casteltermini, lungo la Statale 189. A sventare il furto sono state due pattuglie precisamente quella che vigila su Casteltermini con il supporto di quella di Agrigento.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Mussomeli e della Compagnia di Cammarata. I due malviventi si sono dati alla fuga attraversando a piedi il fiume adiacente il cantiere verso le campagne in direzione di Casteltermini. Non né la prima volta che le guardie della metronotte d’Italia sventano furti. Sono stati anche fatti arresti tra il 2022 e il 2023 di ladri acciuffati in fragranza di reato.