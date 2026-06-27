Guardia di Finanza, un anno di controlli: 32 evasori sconosciuti al Fisco e sequestri per oltre 22 milioni di euro

AGRIGENTO – Trentadue evasori totali scoperti, 170 lavoratori in nero o irregolari individuati, sequestri per oltre 22 milioni di euro tra evasione fiscale e frodi, oltre 17 milioni di euro sottratti alla criminalità economica e organizzata. Sono alcuni dei numeri dell’attività svolta dalla Guardia di Finanza di Agrigento tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2026, illustrati in occasione della celebrazione del 252° anniversario della fondazione del Corpo.

A tracciare il bilancio è stato il comandante provinciale, colonnello Gabriele Baron, che ha ribadito come «sicurezza e legalità restino priorità assolute» per le Fiamme Gialle.

«Siamo fortemente impegnati – ha dichiarato – per elevare la sicurezza di cittadini e famiglie. In questo territorio la lotta alla mafia rappresenta un elemento imprescindibile della nostra azione e siamo concentrati su tutti quei fenomeni che devono essere contrastati e sradicati».

La cerimonia si è svolta nella sala Zeus del Museo Archeologico “Griffo”, alla presenza delle autorità civili e militari della provincia. Per l’occasione il Telamone è stato illuminato con i colori del Tricolore.

I numeri dell’attività

Nel periodo preso in esame la Guardia di Finanza agrigentina ha effettuato circa 6 mila interventi e 700 indagini nei settori della tutela dell’economia, della fiscalità e del contrasto alle infiltrazioni criminali.

Sul fronte tributario sono state denunciate 36 persone per reati fiscali. Le indagini hanno consentito di proporre sequestri per 22,5 milioni di euro, ritenuti profitto di evasione e frodi fiscali. Le frodi accertate ai danni del bilancio dello Stato e dell’Unione Europea superano invece i 6 milioni di euro.

Le verifiche nel settore della spesa pubblica hanno portato alla denuncia di 251 persone, mentre 75 soggetti sono stati segnalati alla Corte dei Conti per ipotesi di danno erariale.

Lotta alla criminalità economica

Nel contrasto alla criminalità economica e organizzata sono state concluse 177 indagini patrimoniali, che hanno portato a sequestri, confische e amministrazioni giudiziarie di beni per un valore complessivo di circa 17 milioni di euro.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono state denunciate 22 persone, con sequestri superiori ai 430 mila euro. Per i reati contro la pubblica amministrazione sono state denunciate altre 12 persone, con sequestri per 100 mila euro.

Droga, contraffazione e giochi illegali

L’attività delle Fiamme Gialle ha riguardato anche il contrasto allo spaccio di droga, con il sequestro di oltre 30 chilogrammi di sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina e marijuana.

Sul fronte della tutela del mercato sono stati sequestrati 11 mila prodotti contraffatti o non sicuri, oltre 15 mila litri di vino e più di 6 mila chilogrammi di prodotti agroalimentari con marchi contraffatti o false indicazioni di origine.

Nel settore del gioco illegale, infine, sono stati scoperti 10 punti clandestini di raccolta scommesse, con la denuncia di cinque persone.

L’attività illustrata dalla Guardia di Finanza conferma un’azione capillare sul territorio provinciale, con particolare attenzione al contrasto dell’evasione fiscale, delle frodi ai danni dello Stato, della criminalità economica e dei fenomeni che alterano la concorrenza e danneggiano cittadini e imprese.

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