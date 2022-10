Grotte, consiglio approva bilancio di previsione finanziaria 2022 -2024

‎Il Consiglio Comunale di Grotte ha approvato il bilancio di previsione finanziaria triennio 2022 -2024 e relativi allegati. “Dopo anni di attività amministrativa – dice il presidente dell’assise, Aristotele Cuffaro- si è riusciti a dare un quadro più strutturale di risanamento definitivo portando il comune ad avere le casse discretamente in ordine. Grazie al lavoro certosino della giunta con a capo il sindaco, Alfonso Provvidenza, ed il gruppo di maggioranza, dopo quattro anni di legislatura, siamo riuscisti a bloccare l’ emorragia contabile che attanagliava la tranquillità del comune. Ricordo che abbiamo evitato il dissesto finanziario che avrebbe significato una vera e propria catastrofe per la nostra comunità. Oggi possiamo ritenerci soddisfatti di un risultato importante e cercato si dall’ inizio dell’ insediamento . Mi preme sottolineare l’ impegno costante e pedissequo del Sindaco con delega alla contabilità al raggiungimento dell’ obiettivo. Il mio ringraziamento ,pertanto, va al collegio dei revisori dei conti – conclude Cuffaro- per i consigli migliorativi, ai consiglieri di maggioranza unici presenti alla seduta che hanno emendato il punto all’ ordine del giorno in questione ed alla nostra comunità che, finalmente , si è dotato di uno strumento adeguato”.