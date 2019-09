Grigliata con staff e giocatori della Fortitudo al PalaMoncada

Inizia una nuova avvincente stagione per la Fortitudo Agrigento. Conosciamo da vicino i nostri nuovi beniamini e diamo un bentornato a chi, in questi anni di permanenza, si è fatto apprezzare dal pubblico del Pala Moncada.

L’appuntamento è per giovedì 19 settembre alle 20.00 nel nostro tempio, sede di mille emozioni e indelebili ricordi!

E’ quindi un’occasione per invitare anche i vostri amici a trascorrere una serata in ottima compagnia, gustando ottimo cibo di strada, tipico della nostra Sicilia e provare a diventare cintura nera di selfie con giocatori e staff Fortitudo Agrigento.