Il servizio diocesano di pastorale giovanile del Centro per l’evangelizzazione dell’Arcidiocesi di Agrigento, indice un concorso grafico per la realizzazione del logo del GrEst Diocesano 2021 dal titolo “Giona il profeta ribelle: alla scoperta di un amore senza confini.” Il concorso è aperto a tuti i ragazzi/e dell’età compresa tra i 14 e 19 anni. Il vincitore riceverà in premio un tablet. Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 24 Aprile 2021.