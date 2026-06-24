Grazia Celestri è il neodirettore medico degli ospedali riuniti Giovanni Paolo II di Sciacca e Fratelli Parlapiano di Ribera. Igienista proveniente dall’Asp di Siracusa, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della Uos Direzione medica di presidio presso l’ospedale “Alessandro Rizza”, la dottoressa Celestri, al termine delle procedure concorsuali, è stata ricevuta questa mattina dal direttore generale facente funzioni dell’Asp di Agrigento, Raffaele Elia, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico per la durata di cinque anni.

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