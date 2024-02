Due ragazze sono rimaste ferite, la notte appena trascorsa, in un incidente stradale, avvenuto lungo la strada statale 123, in territorio di Ravanusa. Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando all’improvviso, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, la vettura è uscita fuori strada per poi finire ribaltata in un terreno a ridosso della carreggiata.

Le occupanti sono rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo del mezzo. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Le due giovani sono state liberate dai Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e con le ambulanze trasferite al Pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, per le cure del caso.

Preoccupano le condizioni di una delle due ferite, che ha riportato diversi traumi sparsi su varie parti del corpo. Sulla dinamica del sinistro sono in corso indagini dei militari dell’Arma. Come prima passi gli uomini in divisa hanno effettuato i rilievi, poi si sono recati al presidio ospedaliero per verificare le condizioni delle ragazze e ritirare i referti.