Era accusato di avere minacciato pesantemente l’ex moglie. Gaetano Aronica, cinquantenne, ex consigliere comunale di Licata, è stato completamente prosciolto. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Agata Anna Genna, accogliendo le tesi del legale difensore dell’imputato, l’avvocato Francesco Gaetano Paolo Cottone, ha disposto il «non doversi procedere perché l’azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela». Il pubblico ministro Alessia Battaglia, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a quattro mesi di reclusione. Aronica, che nel luglio di tre anni fa, al culmine dell’ennesima lite, ha sparato quattro colpi di pistola contro l’ex socio, per un contenzioso nella gestione di un’attività di onoranze funebri ferendolo al braccio sinistro, in questo procedimento giudiziario era accusato di avere minacciato in più occasioni, tra il dicembre del 2021 e il febbraio del 2022, l’ex moglie dicendole che l’avrebbe ammazzata.