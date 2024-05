Un automobilista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale si è verificato in serata all’ingresso della strada provinciale della Crocca, a Favara. A scontrarsi sono stati una Fiat Panda e un trattore con il rimorchio che stava trasportando un secondo mezzo agricolo. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’utilitaria, un cinquantottenne. L’uomo è stato trasferito con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non sarebbe in pericolo di vita. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e per i rilievi i carabinieri della sezione Radiomobile.