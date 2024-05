Un bambino di 10 anni è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato in viale Aldo Moro a Naro. A scontrarsi una bicicletta con in sella il piccolo e un’autovettura. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il bimbo al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Ha riportato delle ferite ma le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazioni. I carabinieri si sono occupati dei rilievi.