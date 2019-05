Grave ex presidente Regione Angelo Capodicasa

L’ex deputato, vice ministro e presidente della Regione Angelo Capodicasa e’ ricoverato, all’ospedale di Caltanissetta, in gravi condizioni a causa di un’estesa emorragia cerebrale. Il politico, passato ad Articolo 1 dopo una lunga militanza nel Pd, e’ stato soccorso in strada, nei pressi della sua abitazione, ad Agrigento, dove sarebbe stato trovato privo di sensi e in un lago di sangue. Pare che sia caduto, all’improvviso, per terra. Dopo un primo ricovero al “San Giovanni di Dio” di Agrigento e’ stato trasferito d’urgenza al “Sant’Elia” di Caltanissetta. Solo ieri sera aveva partecipato ad una convention politica agrigentina per un candidato delle elezioni Europee. (ANSA).