Distrugge l’auto contro il guard rail, un ferito sulla SS 640

Ha perso il controllo dell’auto, finendo contro il guard rail e distruggendo completamente la parte anteriore della vettura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Canicattì coordinati dal vicequestore Andrea Morreale. L’incidente si è verificato lungo la SS 640 allo svincolo per Racalmuto, intorno alle 14,30 di oggi, sabato 25 maggio, per un incidente avvenuto in direzione Agrigento.

L’intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza del veicolo e di tutta l’area interessata: per i soccorsi all’automobilista è stato allertato il personale del 118, mentre i carabinieri si sono occupati di deviare il traffico. Ferito il conducente del mezzo.