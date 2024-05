Le farine del Molino Riggi diventano ancora più protagoniste.

Grani in Pasta s’innova e, sulla scia del consenso e del favore di una clientela fidelizzata in questi anni, arricchisce la sua offerta gastronomica, proponendo la pizza contemporanea e a ruota.

Il locale, che si è affermato offrendo ricette che valorizzano i prodotti del Molino Riggi in abbinamento a materie prime di alta qualità di provenienza locale, non poteva non mettere in conto di aprire al mondo della pizza.

Della nuova stagione di Grani in Pasta, le farine del Molino Riggi sono così diventate ancora più protagoniste , d’altronde il riscontro di quelle già utilizzate da tante pizzerie in Sicilia, che con esse hanno prodotto impasti di altissima qualità, è stato il viatico per un passaggio d’obbligo per soddisfare la richiesta di una clientela già adusa ad apprezzare la bontà di prodotti artigianali di origine locale.

In aggiunta ai piatti della tradizione della cucina Siciliana, in cui ila combinazione di ingredienti tipici regionali permette di creare ricette originali ma dall’inconfondibile sapore, la pizza contemporanea finisce così per costituire un valore aggiunto dell’attrattività del locale ubicato nel cuore di Caltanissetta in Via Libertà 102/110.

“Con il nuovo corso di Grani in Pasta – dichiarano i fratelli Riggi – inauguriamo una maniera innovativa di chiudere la filiera agroalimentare in un rapporto di trasparenza e garanzia nei confronti della clientela a cui viene assicurata la qualità totale. La specificità e l’unicità di Grani in Pasta, risiedono da sempre nella possibilità di degustare primi piatti realizzati con formati di pasta prodotti artigianalmente, all’interno del pastificio annesso al locale, con le semole del nostro Molino e al contempo pizze per il cui impasto utilizziamo esclusivamente farine che produciamo nell’impianto di Via Borremans, 116,realtà storica del capoluogo nisseno dove inizia l’attività nel 1955”

La pizza contemporanea di Grani in Pasta, oltre che per l’utilizzo negli impasti delle farine di più elevata qualità, si caratterizza per processi di lievitazione lunghi e naturali, ma in particolar modo per l’esclusivo utilizzo di prodotti di alta qualità, a km 0 e che valorizzano il territorio attraverso la messa in atto di tutta una serie di accorgimenti nel processo di lavorazione che garantiscono la assoluta qualità.

Gli impasti con le farine artigianali di grani antichi siciliani dalle preziose proprietà organolettiche, unitamente agli ingredienti di assoluta eccellenza, finiscono per conferire alla pizza bontà e gusto, oltre all’elevato valore salutistico.

Il nuovo slancio di Grani in Pasta costituisce l’occasione per confermare un trend positivo e il favore presso una clientela sempre più vasta, di un segmento del mondo della pizza siciliana che ha saputo innovare la propria offerta, investendo sulla professionalizzazione e la qualità degli impasti e dei prodotti utilizzati per il topping.