Inizia anche a Licata l’era dello Street Control, il software che consente di eseguire verifiche sulle auto per scoprire se sono in regola con assicurazione e revisione o se sono parcheggiate in aree in cui la sosta è vietata. L’iniziativa è dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo. Il coordinamento è affidato ad Angelo Trigona, assessore comunale alla Polizia Municipale. Viasat Targa Telematica, società che cura il servizio, ha consegnato ai vigili urbani la telecamera ed il tablet che saranno installati sulle auto della Polizia Municipale per eseguire i controlli. Contestualmente è iniziata la formazione degli agenti che dovranno occuparsi delle verifiche. Installazione e formazione sono a cura di Daniele Castagna di Viasat Targa Telematica. Ha già avuto inizio la formazione degli agenti della Polizia Municipale ed a breve il nuovo servizio sarà operativo.



“Scopo dell’iniziativa – è il commento dell’assessore Angelo Trigona – è quello di rendere più sicure le strade della nostra città e migliorare la sosta. Riteniamo che la sosta selvaggia, che osserviamo soprattutto in alcune zone del centro abitato, grazie allo Street Control sarà molto ridimensionata. Garantiamo maggiore ordine sulle nostre strade e, di conseguenza, miglioriamo la vita dei licatesi”.



Ecco come funziona la nuova applicazione: la camera posizionata sul tetto dei mezzi dei vigili urbani fotograferà la targa delle auto e consentirà agli agenti di verificare, in tempo reale, grazie al tablet in dotazione collegato con un router alla telecamera, quante sono in regola e quante no. E, di conseguenza, di sanzionare chi non è in regola. I controlli, ovviamente, sono utili ad evitare la sosta selvaggia e le doppie file.