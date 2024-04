Si è conclusa con le vittorie del Team Radio Vela che si aggiudica la prima Granfondo MTB Valle dei Templi Agrigento con il Presidente Alberto La Mantia campione Agrigentino; vince nella categoria E-bike sempre il Team Radio Vela l’Agrigentino Fabio Rizzo seguito dal fratello Maurizioche ottiene il secondo posto assoluto.

“Mesi di durissimo lavoro per rendere una manifestazione sicura in tutte le sue parti. Con il nostro percorso, siamo riusciti ad abbracciare versanti e frazioni del nostro territorio che vivono nell’isolamento”.- ha spiegato il presidente di Akra Bike Agrigento, Cristian Licata, organizzatore della manifestazione. “Vedere i tanti atleti arrivati da ogni parte della Sicilia felici di aver percorso una gara in un territorio come il nostro è per noi tanto gratificante. Siamo felici perché a vincere è stata tutta la Città di Agrigento per le vittorie portate a casa”. – Ha aggiunto. Licata ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno a vario titolo contribuito alla riuscita dell’ evento che ha visto 251 iscritti. “Grazie a tutte le aziende che hanno creduto in noi, – ha detto – il main sponsor Silvio Alessi, Giuseppe Cuttaia, membro della commissione Nazionale ciclismo CSI, l’ amministrazione Comunale per la bonifica del Parco Icori, il Sindaco Francesco Miccichè Sindaco di Agrigento e l’Assessore allo sport Gerlando Piparo, la Protezione civile Provinciale e Comunale per l’importantissimo servizio svolto e tutta la mia famiglia che mi ha supportato”. Ha concluso Licata.