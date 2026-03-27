Derubata da un bandito solitario che si è portato via 1.000 euro appena prelevati dal bancomat. È successo l’altra mattina all’inizio di via San Vito, una zona centralissima di Agrigento. La vittima è una pensionata di 88 anni. Il balordo, che molto probabilmente aveva seguito i movimenti della donna, è entrato in azione in pochissimi minuti.

Non appena l’anziana ha ritirato il denaro, mettendolo all’interno della borsa, il malvivente è riuscito ad impossessarsene. L’uomo aveva un giubbotto con un cappuccio che gli copriva il volto. Alla donna non è rimasto altro che denunciare l’accaduto alla vicina caserma dei carabinieri.

E i militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini. Il primo passaggio è stato quello di visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

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