San Giovanni Gemini ha ospitato con grande successo l’iniziativa “Musica e Pane”, un evento che ha saputo fondere poesia, musica e la tradizione del pane, richiamando un vasto pubblico e lasciando un’impronta culturale significativa. Giacomino Zimbardo di Assipan ha descritto l’evento come un trionfo, evidenziando l’ampia partecipazione e l’entusiasmo dei presenti.

La serata è iniziata alle ore 20:00 nel suggestivo Largo Nazareno, con i saluti di apertura affidati a Custode Zimbardo, Sindaco di San Giovanni Gemini, e Antonio Tassone, Presidente Nazionale di Assipan Confcommercio. L’introduzione ha preparato il terreno per una serie di interventi di esperti del settore, tra cui Marilena Caldarella, biologa nutrizionista, e Rosario Pendolino, produttore di grano e panificatore, nonché coordinatore nazionale dei Giovani Assipan di Confcommercio.

Pendolino, insieme a Gaetano Siracusa, agronomo di Slow Food Condotta Monti Sicani, e Pasquale Marino, botanico del PLANTA Center for Research, Documentation and Training, ha offerto preziose riflessioni sulla relazione tra il grano e il pane, e sull’importanza di preservare le tradizioni locali. L’incontro è stato moderato da Giacomo Zimbardo, vicepresidente nazionale di Assipan Confcommercio e rappresentante di Slow Food Monti Sicani, il quale ha guidato con maestria le discussioni, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Uno dei momenti più attesi della serata è stato il “Laboratorio del Gusto”, svoltosi alle 20:30, durante il quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di degustare pane realizzato con Grani Antichi Siciliani. Questa esperienza ha permesso di apprezzare le qualità uniche e la storia racchiusa in ogni boccone, portando il pubblico in un viaggio sensoriale dal campo al palato.

Alle 21:00 è seguita la degustazione del tradizionale “Pane Cunzatu”, preparato dai panificatori locali con grano duro dei Monti Sicani. Questo momento ha rappresentato il culmine della serata, celebrando la genuinità e la bontà di un prodotto che è simbolo di cultura e tradizione per la comunità.

L’evento ha visto anche la partecipazione di Enzo Graziano come relatore e di Rosario Pendolino, i cui interventi hanno arricchito ulteriormente il programma. Il coordinatore nazionale dei giovani Assipan di Confcommercio ha dato il suo contributo, mentre il presidente nazionale di Assipan ha partecipato in collegamento remoto, sottolineando l’importanza del pane nella cultura italiana.

“Poesia e Pane” ha messo in luce non solo la bellezza e l’arte della poesia e della musica, ma anche il valore inestimabile del pane come elemento di salute, cultura e tradizione. Questa iniziativa ha dimostrato come eventi di questo tipo possano unire la comunità, promuovendo la conoscenza e l’apprezzamento delle tradizioni locali e rafforzando il legame con il territorio.