In via Damareta, da diversi giorni, si segnala una perdita d’acqua. “È paradossale,” sottolinea l’avvocato Marco Patti, “che Agrigento sia senz’acqua e nessuno intervenga per porre fine alle perdite.” Nelle immagini si vede chiaramente la perdita in via Damareta, nel centro del capoluogo agrigentino. Negli ultimi giorni, sono arrivate molte segnalazioni di perdite d’acqua in diverse zone della città. Tuttavia, è spesso sconsigliabile segnalarle, poiché l’unica soluzione adottata dalla ditta che gestisce il servizio idrico è interrompere l’erogazione a tempo indeterminato, aspettando con tempi biblici che qualcuno intervenga per le riparazioni.

