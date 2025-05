Si è svolta con grande partecipazione ed entusiasmo la manifestazione conclusiva del progetto didattico “SOS Api”, che ha coinvolto le classi quarte e quinte della scuola primaria dei plessi “De Cosmi” e “Giovanni Paolo II” dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento, guidato dal dirigente scolastico prof. Luigi Costanza.

Il progetto, ideato dal Rotary Club e sostenuto dall’Inner Wheel di Agrigento, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sull’importanza della salvaguardia delle api e sul ruolo fondamentale che questi insetti ricoprono per l’equilibrio dell’ecosistema e per l’alimentazione umana.

Durante l’evento, svoltosi presso il plesso De Cosmi, gli alunni delle classi quarte hanno presentato elaborati grafici e multimediali realizzati nel corso del progetto, dimostrando grande creatività e consapevolezza ambientale.

Alla manifestazione erano presenti la presidente dell’Inner Wheel di Agrigento, Lea Ceserani, e le socie Costanza Cacioppo, Lina Attanasio e Doriana Urriani, (foto) che hanno sostenuto attivamente tutte le fasi del progetto con entusiasmo e dedizione.

Particolarmente apprezzato l’intervento del dott. Ignazio Vassallo, apicoltore per passione, che ha saputo trasmettere agli alunni il valore delle api per l’ambiente. Al termine della sua presentazione, i bambini hanno potuto gustare una merenda a base di pane e miele, offerta nell’ambito delle attività educative.

A seguire, la nutrizionista Concetta Natalello ha coinvolto i giovani partecipanti con un intervento semplice ma incisivo, volto a sottolineare l’importanza di una corretta alimentazione e il valore nutrizionale del miele.

Nel corso della manifestazione sono state consegnate targhe di riconoscimento al dirigente scolastico prof. Luigi Costanza e alle insegnanti Maria Patrizia Morello e Giuliana Montalbano, per l’impegno profuso nella realizzazione del progetto e nel coordinamento delle attività didattiche.

“I lavori dei piccoli alunni sono stati straordinari: disegni, audiolibri e prodotti multimediali che hanno colto pienamente lo spirito della campagna”, ha dichiarato la presidente Lea Cesarani. “Il progetto – ha aggiunto la presidente – ha contribuito a educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia delle api, specie fondamentale e oggi fortemente a rischio, la cui tutela è essenziale per la sopravvivenza dell’uomo.”

A tutti gli alunni partecipanti sono state consegnate medaglie commemorative, in segno di riconoscimento per l’impegno e la partecipazione consapevole dimostrati durante l’intero percorso.

L’iniziativa si è conclusa in un clima di festa e condivisione, lasciando un messaggio forte e positivo sull’importanza della tutela ambientale, della biodiversità e della responsabilità civica fin dalla più giovane età.

