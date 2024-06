Il format è creato dal videomaker Marco Gallo.

Dopo il successo dello scorso anno, torna il Cinema nella spiaggia di Nodo Ammare, format creato dal videomaker Marco Gallo, neo direttore artistico del Teatro Costabianca di Realmonte, reduce dagli ottimi risultati del podcast “Storie di una Capitale” e promotore di alcuni eventi nella locale, tra cui “Nodo Rosè” ed, appunto, il Cinema Ammare. Era iniziato per gioco lo scorso settembre con la proiezione dei cartoni animati Disney ma il grande richiamo del pubblico e di un’ampia fascia di età ha fatto sì che gli organizzatori abbiano continuato le proiezioni fino ad ottobre. Quest’anno è iniziato a fine maggio con il film “Top Gun” e ieri sera proiezione di “Notting Hill” con più di 150 persone presenti in spiaggia. L’atmosfera che si crea è unica: lo sfondo della Scala dei Turchi, il rumore del mare in sottofondo, la comodità delle sdraio ed il maxi schermo che regala le emozioni che la storia del cinema ci ha donato. Sono molto partecipati anche i sondaggi per la scelta dei film, infatti, è proprio il pubblico a scegliere cosa vedere nelle serate successive, si può votare attraverso le stories di Instagram del Nodo Ammare.

Altra grande novità saranno gli Europei Ammare, le partite della nazionale di calcio proiettate direttamente in spiaggia creando un’atmosfera amichevole e unica. Molto motivato e soddisfatto il proprietario di Nodo Ammare Fabio Speranza, che, dopo aver migliorato la parte estetica ed i servizi offerti sia al ristorante che nello stabilimento, punta molto sugli eventi per far vivere sempre di più il territorio ai residenti della provincia ed ai turisti, in netta crescita rispetto alle passate stagioni.