Il voto agrigentino delle elezioni europee conferma il trend nazionale che vede il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, campione assoluto di preferenze. Nel capoluogo agrigentino, infatti, la leader di Fratelli d’Italia si attesta al primo posto con 1.744 voti. La lista dei “meloniani” si piazza sul podio con un ottimo 20,69%, subito dietro al simbolo che vedeva uniti per le europee Forza Italia e Noi Moderati, attestatosi al 28,24%, che si presentava ai nastri di partenza della competizione elettorale forte anche dell’appoggio della Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro e del MpA di Raffaele Lombardo. Da registrare il crollo del Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte che consegue solo il 14,21% dei voti, dimezzando la percentuale conseguita alle elezioni politiche del 2022. Non sfondano, ma restano stabili, sempre con riferimento alle ultime elezioni politiche, il Partito Democratico e la Lega (Vannacci 540 preferenze), rispettivamente al 13,58% e 7,09%. Leggero rialzo per la lista Verdi-Alleanza di Sinistra, al 4,83%, che vedeva l’attivista Ilaria Salis capolista. Male Stati uniti d’Europa di Renzi e Azione-Siamo europei di Calenda.