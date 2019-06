Grande successo a Roma per Sal Di Betta

Grande successo per l’evento Volkswagen International Fashion week che si è svolto a Roma, evento organizzato dalla Diamond Production e dalla Best Models Agency di Milano, che ha visto la collaborazione dell’organizzatore eventi e talent manager Sal Di Betta.

Il giovane empedoclino ma già con esperienza oltre decennale nel settore, si può ritenere abbastanza soddisfatto, sia dell’evento ma anche del catwalk del brand siciliano Lemorè oltre che i due baby talenti Carmelo ed Alice.

Dopo tanti anni di dura gavetta per Sal è un periodo davvero importante, oltre che impegnato con eventi regionali prossimamente sarà coinvolto in un programma televisivo moda a Napoli ed un evento importante che si terrà in Cina poi a Barcellona e successivamente ad Ottobre a Dubai.

Un’altra collaborazione ma non meno importante quella per un organizzazione eventi dell’ex unione sovietica dove vedrà coinvolti diversi brand della Russia e dei paesi vicini.

Un programma ricco di appuntamenti che sicuramente verrà ampliato di volta in volta, successi conquistati sul campo con duro lavoro e grande determinazione del giovane siciliano.