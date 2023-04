Grande attesa per il concertone del primo maggio

Il questore di Agrigento Emanuele Ricifari ha dato il via libera al Comune di Raffadali per la tre giorni di eventi, in piazza Progresso, tra i quali la serata della Noche de Fuego sabato 29 aprile, l’esibizione della band Shakalab domenica 30 aprile e il tradizionale concertone del primo maggio con Le Vibrazioni. Dopo la diffida della Questura, il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro ha riunito la Commissione pubblici spettacoli ed ha presentato tutta la documentazione, completa ed esaustiva, richiesta. L’autorità provinciale di Pubblica sicurezza ha già dato appunto il via libera, firmando la licenza, affinché gli spettacoli possano essere svolti, in piena sicurezza e rispettando quanto richiesto dalla normativa. Il più atteso è naturalmente il concerto del primo maggio con la band guidata da Francesco Sarcina, che ha duettato con i Modà all’ultima edizione del festival di Sanremo.