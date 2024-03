“Gran Galà della Cultura”, organizzato dall’istituzione Culturale Federico II, sabato 16 marzo prossimo alle 21, nell’Auditorium della Biblioteca Comunale e il Palazzo Pignatelli di Menfi. La serata, condotta dal giornalista Toni Fisco, ha per titolo “Donne oltre il tempo”. Sarà un omaggio a tutte le donne di ogni tempo in un raffinato mix di performance artistiche che faranno vivere momenti di grande emozione tra passato e presente. Verranno ricordate alcune figure femminili che hanno caratterizzato la nostra storia con il loro impegno costruttivo e con la loro vita spesa a sostenere i loro ideali, le loro scelte, la loro determinazione. Nel corso dell’evento si parlerà dei Florio, di Elsa Morante, di Stefania Mendoza Cortez, ci sarà spazio per l’arte e la musica e si concluderà con un Gran Ballo di Corte a Palazzo Pignatelli. Durante la manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, verrà presentato il nuovo Consiglio d’Amministrazione che vede presidente, e vicepresidente, per il terzo mandato, rispettivamente Gioacchino Mistretta e Margherita Ocello, coadiuvati dai consiglieri: Accursio Alesi, Margherita Alonge, Rosanna Cirafisi, Pippo Graffeo, Maria Mirabile, Ignazio Perrone e Nino Sanzone. Saranno presenti il Sindaco di Menfi, Vito Clemente, e l’Assessore alla Cultura, Pia Pisano.