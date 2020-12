Gramaglia propone: “Stop ai botti di Capodanno”

AGRIGENTO. Stop ai Botti di Capodanno. Lo chiede il Capogruppo di Forza Italia Simone Gramaglia, al sindaco Franco Miccichè. Gramaglia chiede al primo cittadino di emanare “un’ordinanza per vietare su tutto il territorio comunale i botti di fine anno”. La notte di Capodanno è generalmente un momento di festa e gioia, celebrato come da tradizione con i fuochi d’artificio. È sempre più evidente però quanto i botti provochino gravissimi danni agli animali, sia domestici che selvatici, e questa consapevolezza deve spingere il primo cittadino a prendere provvedimenti per tutelarli. Il Comune di Agrigento – si adegui alle ordinanze dei Comuni più virtuosi d’Italia.