“Il canile deve essere una tappa, l’adozione, invece, la meta”. Il Capogruppo di Fratelli D’Italia Simone Gramaglia ha sintetizzato così il suo pensiero sul fenomeno del Randagismo in città.

Le azioni fanno perno sulle istituzioni sanitarie e veterinarie locali con il coinvolgimento delle associazioni protezioniste.

Gramaglia anticipa che presenterà nei prossimi giorni, insieme ai componenti della commissione Sanità, un atto di indirizzo per richiamare l’attenzione dell’amministrazione sul fenomeno sempre più diffuso, al fine di istituire un Elenco Comunale per ufficializzare la collaborazione dei privati cittadini nella gestione del randagismo e del benessere animale ed autorizzarli nelle attività correlate quali: Segnalazione di animali vaganti, prelevamento e trasporto presso il canile convenzionato, Affidi ed adozioni sia dirette che indirette, nel territorio cittadino e/o con invio in altri Comuni; Promozione ed organizzazione di campagne adozioni; Donazione di mangimi ed accessori; Attività di supporto al personale del Presidio

Veterinario secondo le prescrizioni dallo stesso impartite e nell’ambito dei compiti attribuiti dalla legge.