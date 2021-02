Governo. Turano: ” sindaco di Lampedusa sarebbe ottimo sottosegretario”

“Conosco il lavoro e l’impegno del sindaco di Lampedusa Totò Martello e non ho dubbi che potrebbe essere un ottimo sottosegretario del governo Draghi” lo afferma l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano (nella foto).

“Immigrazione e isole minori saranno temi cruciali per il nuovo esecutivo e credo che tutta la Sicilia potrebbe trarre giovamento da una presenza qualificata come quella del primo cittadino di Lampedusa” conclude Turano.