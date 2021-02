Akragas: tesserato Bernardo Baio, il giovane arriva dall’Arezzo

L’Akragas continua a pensare al futuro e piazza un altro importante colpo di mercato. Il direttore sportivo Ernesto Russello ha chiuso l’ingaggio di un altro giovane di prospettiva per innalzare ulteriormente il livello del settore giovanile biancoazzurro. La Società della Presidente Sonia Giordano ha tesserato il terzino destro classe 2003 Bernardo Baio, originario di Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento e di cui si dice un gran bene. Bernardo Baio arriva dall’Arezzo e nel recente passato ha indossato, per due stagioni di fila e con ottime prestazioni, la maglia “Under 15” dell’Akragas in Serie C.