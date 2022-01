Gomme tagliate per la seconda volta in pochi giorni, imprenditore nel mirino

Nemmeno il tempo di far sostituire le gomme del suo Land Rover Freelander che qualcuno, questa volta in via Dante a Naro, è tornato a danneggiarle, tagliando le valvole degli pneumatici dell’autovettura. Nel giro di dieci giorni, un imprenditore cinquantanovenne, di Naro, è tornato nel mirino di qualcuno. Ancora una volta, l’uomo si è presentato ai carabinieri della Stazione di Naro, ed ha denunciato il nuovo danneggiamento.

Ignoti hanno attuato le stesse modalità rispetto al precedente raid, compiuto quella volta invece, mentre il mezzo si trovava parcheggiato in piazza Crispi, sempre a Naro. I militari dell’Arma, dopo aver informato la Procura della Repubblica di Agrigento, hanno avviato altri accertamenti, e come primo passo, anche se non ci sono conferme ufficiali, avrebbero verificato l’eventuale presenza di telecamere tra via Danti, e strade vicine.