Il presidente Armando Corsini e i soci del Club El Principe accolgono l’illustre ospite turco per una serata all’insegna della convivialità agrigentina



Un incontro tra arte, sport e bene comune.

Il Club El Principe di Agrigento ha avuto il privilegio di ospitare il rinomato caricaturista e vignettista turco Gokcen Eke, famoso per le sue opere che utilizzano lo sport come simbolo per costruire il bene comune. La serata si è svolta presso il ristorante da Mimmo a Giardina Gallotti, dove il proprietario Calogero Casa’ ha fatto gli onori di casa.

La visita di Gokcen Eke ha rappresentato un momento di grande prestigio per il Club El Principe, che da sempre si impegna a promuovere l’arte, la cultura e il valore dello sport nella comunità agrigentina. Con il presidente Armando Corsini a guidare l’evento, i soci hanno organizzato una conviviale che ha coniugato gastronomia, passione per il calcio e l’arte.

Gokcen Eke ha conquistato il pubblico internazionale con le sue vignette che mettono in evidenza il potere unificante dello sport e la sua capacità di superare le barriere sociali e culturali. Le sue opere sono un inno alla solidarietà, all’integrazione e alla promozione di un senso di comunità attraverso l’attività sportiva.

Durante la serata, i presenti hanno avuto l’opportunità di ammirare alcune delle migliori creazioni di Eke, che hanno affrontato temi come l’uguaglianza di genere, l’inclusione sociale e la promozione di uno stile di vita sano. Le vignette, attraverso il loro messaggio potente e incisivo, hanno suscitato riflessioni profonde e stimolato discussioni animate tra i presenti.

Tra le sue opere più famose si trova l’iconica vignetta dei due tifosi, uno genoano e l’altro Doriano, che simbolicamente univano il Ponte Morandi appena crollato. Questa straordinaria rappresentazione ha toccato il cuore di molte persone, evidenziando il potere dell’arte nel promuovere l’unità e la solidarietà in momenti di difficoltà.

L’incontro si è svolto in un’atmosfera calorosa e amichevole, con la cena tipica agrigentina preparata dal ristorante da Mimmo a Giardina Gallotti. I piatti tradizionali, presentati con maestria da Calogero Casa’, hanno soddisfatto i palati dei partecipanti, che hanno apprezzato l’opportunità di condividere un momento conviviale in un ambiente accogliente e suggestivo.

Il presidente Armando Corsini ha ringraziato Gokcen Eke per aver accettato l’invito e per aver portato la sua straordinaria arte ad Agrigento. Ha sottolineato l’importanza di promuovere il valore sociale dello sport e dell’arte nel contesto locale, incoraggiando l’intera comunità a riflettere sui temi fondamentali esplorati dalle opere di Eke.

Sarebbe un’emozionante opportunità per Agrigento accogliere di nuovo Gokcen Eke nel 2025, nel contesto della sua nomina come Capitale Italiana della Cultura, per celebrare l’arte, la cultura e il ruolo dello sport come strumento per costruire il bene comune.