Ha avuto la possibilità di arricchire la curiosità e ricevere ulteriori stimoli ed ispirazioni: la giovane promessa raffadalese Gloria Di Carlo, Lady chef dell’associazione provinciale cuochi e pasticceri di Agrigento “Salvatore Schifano”, in occasione della settima edizione del Fastucafest, ha collaborato con gli chef di Rai 1 Fabio Potenzano della trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” e lo chef Alessandro Circiello della trasmissione “Buongiorno Benessere”. Durante la festa che si è svolta a Raffadali, lo scorso fine settimana, la giovane ha aiutato a preparate pietanze a base di pistacchio Dop di Raffadali. Una grande emozione per Gloria che ha voluto ringraziare gli organizzatori del Fastucafest. La giovane ha rivebuto apprezzamenti ai grandi chef. Il “Fastuca Fest” ha previsto tre giorni intensi di attività tra laboratori tematici, degustazioni, assaggi di vino, show cooking, banchi dedicati a tutte le ricette e le pietanze, dolci e salate. Tra i protagonisti Fabio Potenzano: Chef ospite del programma di Antonella Clerici in casa Rai; Alessandro Circiello: Chef della federazione italiana cuochi di rilievo nazionale, molto presente nei programmi Rai , tra questi “Buongiorno Benessere” e “Azzurro”; ARANCIA DI RIBERA D.O.P. RIBERELLA: Un’opportunità per scoprire il gusto autentico dell’Arancia di Ribera D.O.P. Riberella e i suoi usi culinari in piatti sorprendenti.