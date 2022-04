Global Learning II: doppio appuntamento tra Agrigento e Racalmuto

Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Libri in piazza”, curata dalla Strada degli Scrittori nel contesto del progetto “Global Learning II”, realizzato con l’Empedocle Consorzio universitario di Agrigento e la Regione Siciliana. Due le date di domani, 27 aprile: alle 10 il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento ospiterà la presentazione di “Paisà, Sciuscià e Segnorine” del giornalista Mario Avagliano. Presente, oltre l’autore, il giornalista e storico Lino Buscemi e il presidente provinciale dell’Anpi Angelo Lauricella. Coordina Felice Cavallaro, i saluti istituzionali sono affidati alla dirigente scolastico del Liceo, Marika Helga Gatto e al presidente Ecua Nené Mangiacavallo. L’evento sarà trasmesso in live streaming sui canali social della Strada degli Scrittori. Alle 18.30, invece, la “Stanza dello scirocco”, in cortile Todaro a Racalmuto, ospiterà la presentazione di “Ti Vitti”, di Maurizio Cucuzza. La serata sarà introdotta da Pippo Di Falco, presidente dell’associazione “CasaSciascia”. Conversano con l’autore Antonio Liotta, editore di “Medinova” e Felice Cavallaro, direttore della Strada degli Scrittori. Coordina il giornalista Salvatore Picone.