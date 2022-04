Agrigento cooking show 2, ecco i tre finalisti

“Hostaria del Vicolo” di Sciacca, con Arte Ventuno, “Il Mangione” di Raffadali, con il duo Massimiliano Gallo e Andrea Barba, e Granofino di Agrigento, con Salvo La Rocca si giocheranno la finale del concorso “AgrigentoCooking show”. Sono i tre finalisti che si contenderanno la seconda edizione del format, ideato da Marco Gallo. La finale di Agrigento Cooking Show è in programma il prossimo 2 maggio, alle 21, al Palacongressi del villaggio Mosè, ingresso libero e senza prenotazione. Alle 20 avrà inizio la degustazione di prodotti siciliani. Una serata, condotta dal giornalista Silvio Schembri, che promette divertimento, spensieratezza e confronto. Nulla è ancora deciso, in finale si riparte da zero ed i tre finalisti si giocheranno tutto con il loro piatto che prepareranno davanti alla giuria di esperti e al pubblico. Per gli altri 11 concorrenti non è finita: sono tutti in corsa per i premi miglior piatto e miglior video assegnati da “All Food Sicily” e “Visit Agrigento”. Ospite d’onore dell’edizione 2022 sarà la giornalista Giusina Battaglia che su Food Network conduce il suo programma “Giusina in cucina” che poi è anche il titolo del libro che presenterà proprio durante la finale del 2 maggio. La pandemia ha colpito tutti, la ripresa dipende da tutti noi, Agrigento cooking show ci mette il cuore valorizzando e mettendo in luce professionalità del territorio. “Sento di dover ringraziare il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi ed il direttore Roberto Sciarratta per aver creduto nel progetto ed averci concesso l’utilizzo del Palacongressi dopo due anni di inattività a causa della pandemia. Ripartire con un grande evento proprio da lì è un segnale forte che vogliamo lanciare alla città di Agrigento”, afferma Marco Gallo.