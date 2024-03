Fondata nel 2019 dall’imprenditore Giuliano Attardi, Global Agency si è rapidamente affermata come punto di riferimento per sicurezza ed efficienza nella distribuzione del settore carburanti.

L’impresa propone un’ampia gamma di servizi destinati al settore petrolifero, tra cui attrezzature, sistemi di pagamento per impianti, software e soluzioni per migliorare l’immagine delle stazioni di servizio, oltre alla distribuzione di carburanti, lubrificanti e additivi.

Global Agency si dedica a rispondere a tutte le necessità dei suoi clienti, proponendo un’ampia gamma di servizi che includono assistenza per impianti di carburante, gestione di flotte di veicoli e supporto alle aziende di manutenzione. Più che un semplice fornitore, l’azienda agisce come un partner strategico, accompagnando i clienti in ogni aspetto della loro operatività.

Tra i fornitori e partner di spicco con cui Global Agency collabora, si annoverano:

Gilbarco Veeder-Root & Invenco by GVR: erogatori di carburanti e sistemi di pagamento innovativi e colonnine elettriche.

GreenChem: fornitura di ADblue®.

Visual: progettazione e rebranding di aree di servizio.

Global: abbigliamento da lavoro e DPI.

Tamoil: distribuzione del carburante in alcune regioni del Sud Italia.

IP: Vendita di lubrificanti.

Sialtech: Additivi e biocidi.

AMA Serbatoi: serbatoi da interno o fuori terra e mobili.

Perché affidarsi a Global?

Alla domanda, il CEO Giuliano Attardi risponde: “Gli imprenditori nel settore petrolifero devono interagire quotidianamente con diversi fornitori, affrontando realtà complesse con esigenze specifiche. Questo richiede tempo e può rallentare il raggiungimento degli obiettivi. Ho fondato Global Agency per rispondere a un bisogno concreto e comune nel settore. Noi rappresentiamo il partner ideale per ogni imprenditore dei carburanti: simbolo di successo e crescita futura.”

La strategia di Global Agency si basa su una rete distributiva estesa e una conoscenza approfondita del territorio, assicurando rapidità e precisione nei servizi, elementi fondamentali nel settore.

In un panorama commerciale che cambia rapidamente, seguendo tendenze sempre nuove, Global Agency si distingue per la sua abilità nel prevedere le necessità dei clienti. L’azienda non si limita a fornire semplicemente prodotti, ma offre soluzioni innovative accompagnate da consulenza e supporto costante.

“Le stazioni di servizio del futuro saranno incentrate sulla sostenibilità e sull’innovazione tecnologica. Prevediamo un aumento nella domanda di carburanti alternativi e nel bisogno di infrastrutture adeguate per i veicoli elettrici. Il nostro obiettivo è offrire esperienze personalizzate, sicure e confortevoli, facilitando i processi con servizi e sistemi di pagamento digitali avanzati. Global Agency è pronta a guidare questo cambiamento,” afferma Attardi.

Per ulteriori dettagli sui servizi di Global Agency e per scoprire come può supportare la crescita del vostro business nel settore dei carburanti, visitate il sito web o contattate direttamente l’azienda. Con Global Agency, avrete la chiave per un futuro energetico più luminoso e sostenibile.