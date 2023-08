Dopo le vicissitudini vissute negli ultimi anni, gli ultras dell’Akragas hanno deciso di accettare l’invito del Presidente Deni per un confronto con il Direttore Sportivo Cammarata. Sabato prossimo all’Esseneto si terrà l’amichevole tra Akragas e San Giovanni Gemini.

Nell’incontro con il signor Cammarata, gli ultras hanno dichiarato che il confronto è stato sereno, chiaro e proficuo per il futuro del club. Cammarata ha chiesto scusa alla curva per eventuali errori commessi in passato, e gli ultras, da uomini responsabili, hanno scelto di accettarle per il bene comune della curva e dell’intero ambiente.

I tifosi hanno sottolineato che non è nato alcun rapporto di amicizia, ma il dialogo ha permesso dei chiari chiarimenti. La priorità è il bene della gloriosa maglia dell’Akragas.

Ora è il momento per tutti i tifosi di dare il loro contributo per la nuova stagione, con unità e passione. Tutti insieme in Curva Sud per far tornare l’Esseneto un tempio infernale!